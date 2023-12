L’Arabie saoudite aspire à être un «partenaire économique majeur» de la Tunisie

Le Royaume d’Arabie saoudite cultive l’ambition de devenir un partenaire économique important de la Tunisie. C’est son ministre de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Al Khorayef, qui l’a affirmé à Tunis où il dirigeait la délégation de son pays à la 11ème réunion de la commission mixte tuniso-saoudienne.

En guise d’explication, il a mis l’accent sur les opportunités d’investissement et la collaboration avec le secteur privé afin d’atteindre les objectifs mutuels et d’améliorer les niveaux d’échanges. Ila d’ailleurs confirmé l’exploration de pistes d’investissement et d’avantages opérationnels en Tunisie, d’autant plus, a-t-il dit, qu’elle est riche en ressources minérales importantes telles que le fer, le cuivre, le plomb et une importante réserve de phosphate. Et au cours de cette session, 7 mémorandums d’entente seront signés entre les deux pays dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de l’environnement, de la recherche scientifique agricole, de la météorologie, du climat, de l’eau et du travail.

Le chef de la délégation saoudienne a appelé à la mise en place de mécanismes de travail clairs pour assurer le suivi de tous les dossiers soulevés au cours des travaux de la commission, assurer le suivi de leur mise en œuvre et résoudre les défis et les obstacles auxquels ils sont confrontés.

Peu en reste, la ministre des Finances et chargée de la gestion du ministère de l’Economie et de la Planification, Sihem Boughdiri Nemsia, a souligné l’importance du rôle de cette commission mixte pour mettre en place des conditions optimales pour diversifier les domaines de la coopération économique, financière, commerciale et technique bilatérale afin d’exploiter d’importantes opportunités dans le cadre des programmes de coopération gouvernementale ou des investissements du secteur privé, avec la disponibilité de l’expertise et des opportunités d’accès aux principaux marchés, notamment européens et africains.

Elle a souligné la volonté du gouvernement de diversifier davantage la coopération dans des domaines prioritaires tels que la sécurité alimentaire, l’eau et la santé, de relever les défis de la transition énergétique et numérique, de l’éducation et de la recherche scientifique, afin de faire progresser le développement et de fournir un terrain plus large pour de futures actions conjointes.

Cap sur l’économie verte, bleue et durable

La ministre a indiqué qu’il existe d’importantes opportunités d’investissement en Tunisie dans de nouveaux domaines, en particulier les secteurs de la production d’énergies alternatives et renouvelables, y compris le projet d’interconnexion électrique en Europe, qui offrira d’importantes opportunités pour l’exportation d’énergie propre.

Elle a, d’autre part, souligné la volonté du gouvernement d’accélérer le rythme des investissements dans les domaines de l’économie verte, bleue et durable, tels que les usines de dessalement, les usines de recyclage des déchets et les usines de traitement des eaux avec des technologies modernes qui permettent de les réutiliser dans le domaine agricole.

En marge de ces assises, se tient le Forum d’investissement et de partenariat saoudo-tunisien, avec la participation de plus de 300 hommes d’affaires saoudiens du secteur privé, qui renforcera le partenariat entre les entreprises des deux pays et permettra d’identifier des opportunités d’investissement prometteuses dans le pays.

C’est l’occasion pour les chefs d’entreprise et les opérateurs économiques des deux pays de discuter des opportunités de promotion de l’investissement, des échanges commerciaux et de la mise en place de projets communs, en particulier dans les secteurs prometteurs dans lesquels les deux pays ont enregistré de nombreux succès, ainsi que d’étudier les perspectives et les possibilités de construire des partenariats fructueux vers des espaces et des marchés régionaux prometteurs, en particulier l’espace africain.