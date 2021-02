Enveloppe suspecte : Ennahdha appelle à poursuivre l’enquête et à éclairer l’opinion publique

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a affirmé lundi » son entière solidarité » avec le président de la République suite à » l’incident de l’enveloppe suspecte « , souhaitant un prompt rétablissement à la directrice du cabinet présidentiel.

Il a appelé à poursuivre l’enquête et à éclairer l’opinion publique sur cette affaire.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion de son bureau exécutif dimanche, Ennahdha affirme son soutien à toutes les initiatives qui ont pour but d’alléger les tensions politiques et sociales et d’unir les Tunisiens et de les rassurer sur l’avenir.

Le parti dénonce, sur un autre plan, » les agressions gratuites sur les forces de l’ordre » lors d’une marche organisée dans le centre ville. Il a salué les politiques sécuritaires » respectueuses des droits et libertés » , appelant à les conforter dans le cadre du respect mutuel citoyens et agents de l’ordre.

Par ailleurs, le mouvement estime que le remaniement ministériel annoncé par le chef du gouvernement le 16 janvier dernier et adopté par le parlement le 26 du même mois, » vise à conférer davantage d’efficience à l’action gouvernementale en ces conditions sociales et sanitaires exceptionnelles et difficiles « . Ennahdha a insisté, dans ce sens, sur l’importance de la coopération entre toutes les institutions de l’Etat pour atteindre cet objectif.