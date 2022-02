Environ 300 mille personnes âgées atteintes de maladies chroniques n’ont pas terminé leur vaccination

Le chef de service des urgences à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, Dr Rafik Boujdaria, a souligné qu’environ 300 mille personnes âgées atteintes de maladies chroniques n’ont pas achevé leur shéma vaccinal et que 100 mille appartenant à cette catégorie d’âge n’ont reçu aucune dose de vaccin anti-Covid-19.

Il a fait savoir que les personnes âgées de 65 ans et plus, qui souffrent de maladies chroniques et qui n’ont pas reçu ou terminé la vaccination anti-Coronavirus souffrent de complications graves à la suite d’une infection par le virus nécessitant une hospitalisation.

Boujdaria a appelé les structures de santé à trouver des mécanismes afin de convaincre la population âgée réticente à se faire vacciner, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques.

Il a suggéré, dans une déclaration à l’Agence TAP, d’utiliser la liste des personnes âgées atteintes de maladies chroniques, qui sont inscrites à la Caisse nationale d’assurance maladie « CNAM », pour communiquer avec elles et les exhorter à compléter leur vaccination, tout en soulignant que ceux qui n’ont pas été vaccinés ne bénéficieront pas du remboursement des frais de traitement liés aux complications de l’infection à la Covid 19. Boujdaria a également appelé les centres et les groupements de la santé de base à profiter des visites périodiques des personnes âgées atteintes de maladies chroniques pour les sensibiliser à la nécessité de faire vacciner sur place. Le spécialiste a estimé que ces solutions permettraient de sauver de nombreuses vies, d’atténuer la pression sur les hôpitaux et de réduire les dépenses publiques