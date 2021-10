Equipement: examen du dossier de financement du secteur de l’immobilier

La révision des conditions générales de financement des logements en Tunisie, et de certains textes régissant le secteur, telles sont les principales propositions examinées, lors d’une séance de travail, tenue mardi, entre la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri et le Président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers, Fahmi Chaabane.

Ces propositions examinées visent à améliorer la capacité des familles à faible et à moyen revenu, à financer l’acquisition d’un logement, et à le fournir avec la qualité requise, compte tenu de la hausse des coûts des matériaux de construction, selon un communiqué du ministère de l’Equipement sur sa page facebook.

Les recommandations examinées lors de cette réunion ont porté sur la révision du programme du premier logement, le système du fonds de promotion des logements pour les salariés (Foprolos), le Fonds de garantie des crédits à l’habitat au profit des catégories à revenus irréguliers.

Zenzeri, dont les propos sont rapportés dans ce communiqué, a souligné l’importance du secteur de la promotion immobilière dans le circuit économique et sociale du pays, appelant à mettre en place un plan d’action permettant de faciliter aux Tunisiens l’acquisition des logements à coûts abordables, et à mieux conjuguer les efforts et la coopération entre les différents intervenants, en vue de promouvoir ce secteur vital.