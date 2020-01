Errahma propose Saïd Jaziri au poste de chef du gouvernement

A l’issue d’une réunion tenue de son bureau politique, le parti Errahma a annoncé qu’il a décidé de proposer Saïd Jaziri, au poste du chef du gouvernement.

On noter que le chef de l’Etat Kais Saïed avait appelé tous les partis, les coalitions et les groupes parlementaires à présenter leurs propositions sur la personnalité la plus apte à former le futur gouvernement.