Erray : Le blocage du processus politique en Libye, une menace à la paix et à la sécurité dans la région

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a indiqué que la poursuite de la situation d’instabilité et le blocage du processus politique en Libye, représentent une menace directe à la paix et à la sécurité dans la région et à l’échelle mondiale.

Intervenant, mercredi, par visioconférence à une réunion ministérielle du Conseil de sécurité des Nations-Unies (ONU), Erray a rappelé la position constante de la Tunisie concernant le dossier Libyen et qui encourage une solution politique intra-libyenne dans le cadre de l’attachement à la légalité internationale, lit-on dans un communiqué du ministère des affaires étrangères.Dans son intervention, il a salué l’initiative de tenir cette réunion qui va envoyer un message rassurant au peuple libyen quant à l’engagement du Conseil et de la communauté internationale pour encourager toutes les parties à surmonter la crise.Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la Tunisie a rejoint le groupe d’actions humanitaires issu de la conférence de Berlin (19 janvier 2020), appelant à la nécessité de respecter le droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits de l’homme (DIDH) en Libye.Il a rappelé, dans ce cadre, l’initiative lancée par le président de la République Kais Saied qui invite les différents acteurs à une trêve humanitaire et l’élaboration de nouvelles visions, saluant l’adoption à l’unanimité de la résolution 2532 (2020) du Conseil de sécurité, proposée par la Tunisie et la France, et qui prévoit un cessez-le-feu mondial pendant au moins 90 jours consécutifs pour lutter contre la Covid 19.