« Essaha Aziza », financé par l’UE, révolutionne les soins de base en Tunisie

A l’initiative du ministère tunisien de la Santé et avec le soutien de l’Union européenne, un système informatique pour les soins primaires (SI SSPL) a été lancé dans le cadre du programme « Essaha Aziza ». L’objectif de cette nouvelle application SI SSPL est d’offrir aux citoyens des soins de qualité et accessibles tout en assurant une prise en charge continue des patients.

Les recommandations issues de la première phase du programme Essaha Aziza ont montré que la numérisation est un fil conducteur de tous les axes d’amélioration du programme et permettra le déploiement universel du dossier médical du patient, fournissant aux professionnels de santé toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic. Elle garantira un parcours de soins plus cohérent et plus rapide pour les patients.

Tous les aspects des soins de santé seront numérisés, qu’il s’agisse de la prise de rendez-vous à distance, de l’orientation vers les organismes compétents, des soins d’urgence, du suivi des maladies chroniques, de la distribution des médicaments ou du partage des tests de laboratoire au sein d’une communauté sécurisée et confidentielle accessible à tous les professionnels de la santé.

Sur la base des enseignements tirés d’un précédent programme de l’UE soutenant le ministère de la Santé et des recommandations issues du dialogue social, le programme « Essaha Aziza » vise à étendre la couverture universelle des soins primaires à tous les citoyens.