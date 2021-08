EST : Un attaquant ghanéen au parc B

L’attaquant ghanéen Precious Boah, 19 ans, a signé un contrat avec l’Espérance Sportive de Espérance qui s’étend jusqu’à fin juin 2025, annonce le club sang et or sur sa page officielle facebook.

Au cours du Mercato d’été, le champion de Tunisie s’est engagé avec l’arrière-droit de l’US Monastir Zied Machmoum et l’attaquant nigérian Annayo Iwala pour une durée de trois ans, en plus du renouvellement des contrats du capitaine Khalil Chammam pour une saison, du gardien Moez Ben Cherifia et l’arrière Amin Ben Hamida pour trois ans.

L’équipe de Bab Souika, conduite par le nouvel entraîneur Radhi Jaidi, cherche à renforcer son capital humain afin d’être bien prête pour les prochaines échéances, notamment la Ligue des Champions d’Afrique au cours de laquelle l’équipe est exempte du tour préliminaire.