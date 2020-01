Etoile du Sahel : Bulletin de santé des joueurs

Le meneur de jeu de l’Etoile du Sahel Yassine Chikhaoui poursuit son traitement et subira la semaine prochaine de nouveaux examens médicaux pour fixer la date de son retour aux entraînements, annonce le club étoilé, vendredi.

Le club annonce, par ailleurs, que le milieu de terrain Maher Hannachi souffre de douleurs au pied et reprendra les entrainements mardi prochain, tandis que le défenseur Saddam Ben Aziza poursuit sa rééducation après l’intervention chirurgicla subie au niveau du genou et il pourra retrouver ses coéquipiers en début de semaine prochaine.

D’autre part, le défenseur Zied Boughattas s’est complètement rétabli de la grippe aigue qu’il a attrapée, ajoute le club.

La formation étoilée passe par une crise de résultats après avoir fait match nul et concédé trois défaites lors de ses quatre dernier matches, ce qui lui a coûté la 6e place avec 18 points, avec un match en moins. Toutefois, en Ligue des champions, le club tunisien a franchi un grand pas vers la qualification aux quarts de finale puisqu’il occupe la tête de sa poule avec 10 points devant Al Ahly d’Egypte (7 points), Al Hilal du Soudan (6 points) et Platinum de Zimbabwe (1 point).