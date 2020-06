Ettakatol préoccupé de la « baisse de niveau du débat politique »

Le parti Ettakatol (Forum démocratique pour le travail et les libertés) se dit préoccupé de la « baisse de niveau du débat politique », en particulier, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ce qui a conduit, selon ses dires, à l’échec de l’activité de la plus importante institution représentative de la démocratie tunisienne.

Dans un communiqué publié, dimanche soir, à l’issue de la deuxième session ordinaire de son conseil national, Ettakatol appelle toutes les formations politiques et les citoyens à la retenue, au sens de la responsabilité, au respect de la loi et de toutes les procédures d’enquête judiciaire dans tous les dossiers présentés, au rejet des préjugés et au respect l’indépendance de la justice.

D’autre part, Ettakatol se réjouit de la publication du rapport final et complet des travaux de l’Instance vérité et dignité (IVD), tout en appelant à accélérer la publication de la liste des martyrs et des blessés de la révolution.

Il se dit fier de la « victoire du peuple tunisien contre l’épidémie du Coronavirus ».

Le parti affirme son soutien aux efforts du gouvernement pour faire face à la situation économique et sociale difficile, appelant à la poursuite des réformes nécessaires de manière participative.