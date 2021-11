Le Courant démocrate, Ettakatol et Al Joumohouri réclament une enquête sur les incidents d’Agareb

Le Courant démocrate, Ettakatol et Al Joumhouri ont réclamé une enquête « sérieuse » et « indépendante » sur les incidents d’Agareb, gouvernorat de Sfax pour déterminer les responsabilités et soumettre cette affaire à la justice.

Dans la nuit du lundi 8 novembre courant, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui protestaient contre la réouverture de la décharge d’El Kenna dans la délégation d’Agareb et les menaces qu’elle représentait sur leur santé et leur vie.

Dans un communiqué conjoint publié ce soir, mardi, ces partis ont dénoncé le recours à la violence policière et l’usage excessif de la force contre les habitants d’Agareb qui rejetaient la décision du président de la République de rouvrir la décharge d’El Kenna.

« Il s’agit d’une violation criante de la décision de la justice », se sont indignés ces partis, déplorant la mort d’Abderrazek El Achab à Agareb, des suites d’un tir d’une grenade lacrymogène, selon le texte du communiqué.