Examen des moyens de développer les services accordés au sein de l’hôpital Abderrahmen Mami

Une séance de travail a été consacrée, dimanche, aux moyens de promouvoir les services accordés à l’hôpital Abderrahmen Mami (gouvernorat de Ariana) ainsi qu’à l’évaluation de la performance de cet établissement hospitalier durant la crise du coronavirus.

Présidée par le ministre de la santé Abdellatif El Mekki, la réunion a aussi porté sur les moyens d’améliorer la stratégie de prise en charge des cas urgents et du suivi des cas guéris, en prévention de toute complication.

Ont assisté à la réunion des responsables de différents départements de l’hôpital et le directeur régional de la santé à l’Ariana. Les participants à la réunion ont aussi discuté des moyens de développer l’infrastructure de l’hôpital et d’assurer le réaménagement nécessaire de plusieurs départements dont celui des urgences.