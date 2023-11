Examen en plénière du budget de la mission du Tourisme

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) examine, mardi, en plénière, le budget de la mission du Tourisme, fixé dans le cadre du Budget de l’Etat 2024.

Le budget du ministère du tourisme et de l’artisanat a été augmenté de 3,4%, par rapport à la loi de finances rectificative de 2023, à 180 millions de dinars (MD).

En 2024, un budget de l’ordre de 94,2 MD a été consacré à la promotion du tourisme et au développement du secteur de l’artisanat. A cet effet, 55,1 MD sont alloués à l’Office national du tourisme tunisien, 10,5 MD à l’Office national de l’artisanat tunisien, 8 MD au Fonds de développement de la compétitivité du tourisme et 10 MD au Fonds de protection des zones touristiques.

Parmi les principaux projets programmés dans le cadre de la mission » tourisme « , figure le » Programme de publicité et d’édition » auquel un budget de 51,6 MD a été alloué. Ce programme vise à promouvoir la destination Tunisie à travers divers canaux.

Des projets visant à promouvoir le secteur de l’artisanat sont également programmés pour développer les entreprises artisanales, améliorer la qualité des produits et renforcer la part du secteur dans les exportations, via une enveloppe de 10,7 MD.

Des campagnes promotionnelles aux échelles nationale et internationale sont aussi prévues pour l’année prochaine moyennant 8 MD.

La mission prévoit par ailleurs, des programmes de propreté, d’assainissement et d’entretien des milieux touristiques. 10 MD sont alloués à ces programmes.