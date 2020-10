Exemption de visas entre Israël et Emirats, une première pour un pays arabe

Israël et les Emirats arabes unis ont décidé mardi d’exempter leurs ressortissants de visas, une mesure inédite pour des citoyens d’un pays arabe annoncée à l’occasion d’une visite d’une délégation officielle émiratie en territoire israélien.

La visite de la délégation, conduite par le ministre d’Etat aux Affaires financières Obaid Al-Tayer et le ministre de l’Economie Abdallah ben Touq Al-Mari, est la première du genre depuis l’accord de normalisation entre les deux pays.

Elle doit durer quelques heures et les responsables émiratis sont restés à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, où ils ont arrivés à bord d’un avion d’Etihad Airways accompagnés du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, impliqué dans le processus de normalisation.

Des représentants israéliens et émiratis ont signé quatre accords sur l’exemption de visas, la protection des investissements, l’aviation et la coopération scientifique.

