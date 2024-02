Farid Belhadj annonce un nouveau soutien financier de la BM pour la sécurité alimentaire de la Tunisie

Lors de l’ouverture d’une conférence régionale sur le climat et le développement, ce vendredi 23 février 2024 au siège de l’Académie diplomatique internationale à Tunis, le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Farid Belhadj, a annoncé, selon Mosaique Fm, que la Tunisie recevra un nouvel appui financier dans les prochains jours pour relever le défi de la sécurité alimentaire, qui nécessite en parallèle la mise en place d’une politique positive et ouverte pour réduire l’exacerbation du besoin d’appui, comme c’est le cas aujourd’hui.

« Dans le même temps, le budget d’économie d’énergie représente 15% du budget général de la Tunisie en 2022 et presque la même valeur que celle que la Tunisie a fournie dans le budget 2023 et cette année. Cette situation complexe nécessite l’adoption de politiques contraires à ce qui a été mis en place aujourd’hui en Tunisie et dans tous les pays de la région en vue de réformes.