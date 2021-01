Fayçal Derbel au gouvernement Mechichi : Vous avez une ceinture, mais vous n’avez pas de hanches !

Presque le seul député qui y connaisse, sérieusement, quelque chose dans l’économie et des finances, Fayçal Derbel s’est adressé, ce matin à l’ARP au cours de la séance de discussion avec quelques membres du gouvernement Mechichi, en des termes particulièrement durs. Ce « gouvernement est passif, en panne de créativité réactif et en panne de réactivité », dit-il consterné en martelant le pupitre devant lui, et en fixant longuement et dans un silence lourd, les membres présents du gouvernement. Et Derbel dans tous ses états, qui alertait sur l’imminence de la catastrophe économique « d’ici mars avrils prochains », d’interpeler les membres du gouvernement présents, comme s’il s’adressait à leur chef absent, en les accusant avec véhémences, que « vous disposez d’une ceinture politique, économique et social, mais démontrez-nous que vous avez des hanches », sur lesquelles on pourrait déposer cette ceinture « et celui qui n’en a pas, ne peut pas disposer d’une ceinture».

