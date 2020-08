Fête nationale de la femme : Saïed se rend à Mraïdeya dans le gouvernorat de Jendouba et rencontre les ouvrières agricoles

A l’occasion de la fête nationale de la femme, qui coïncide avec le 64ème anniversaire du code du statut personnel, le Président de la République, Kais Saïed, s’est rendu jeudi à l’aube à Mraïdeya dans la délégation de Bousselem relevant du gouvernorat de Jendouba où il a rencontré nombre d’habitants de la région dont notamment des ouvrières agricoles.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence de la République, Saïed a pris connaissance des préoccupations des travailleuses agricoles et de leurs difficultés quotidiennes comme les dangers du transport, la faible rémunération dans le secteur agricole et le décrochage scolaire des filles outre le délabrement de certaines habitations.

A cette occasion, le Président de la République a souligné la nécessité de renforcer les droits économiques et sociaux des femmes en milieu rural et urbain signalant que les lois actuelles, malgré leur importance, demeurent en rupture avec la réalité et il convient de les revoir.