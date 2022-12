Fethi Nouri  fustige des parties travaillant contre l’intérêt de la Tunisie

Le retrait du dossier de la Tunisie de l’ordre du jour des réunions prochaines programmées par le FMI continue de susciter des réactions diverses.

Intervenant ce vendredi 16 décembre sur les ondes de Radio Shems FM, l’économiste Fethi Nouri a indiqué que plusieurs parties sont responsables de l’échec du parachèvement du processus d’octroi du prêt du FMI, notamment les parties qui ont refusé l’accord, dont l’UGTT.

Fethi Nouri a fustigé « des mains invisibles et des parties de l’intérieur et à l’étranger travaillant contre les intérêts de la Tunisie. »

Il a appelé le gouvernement à discuter avec l’UGTT et à écouter son programme de réformes, notant que la solution est entre les mains du président Kais Said qu’il a appelé à accorder davantage d’intérêt au volet économique et à mettre à profit l’expertise des compétences en la matière.

Signalons à cet égard, que le président Kais Said a réitéré, jeudi 15 décembre, à partir de Washington, dans des déclarations à l’Agence TAP, son refus des ingérences extérieures et son attachement à l’indépendance de la décision tunisienne.