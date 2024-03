Filière laitière : La réforme à petites gorgées

« Le développement de la filière laitière en Tunisie nécessite l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour faire face aux différents défis qui se présentent, assurer la poursuite des investissements dans le secteur de l’élevage bovin et ainsi préserver le cheptel et le tissu économique et social des éleveurs », a déclaré Abderrahmane Saïd, directeur du développement du complexe Délice.

Une nouvelle vision pour la filière laitière

En effet, Saïd a expliqué, dans une déclaration à « African Manager ar » en marge d’un colloque scientifique sur « Le lait en Tunisie, investir l’avenir », à l’Institut national des sciences agronomiques, que le secteur laitier a été confronté au cours de l’année 2023 à de nombreux problèmes et difficultés qui ont provoqué la fluctuation de la disponibilité du lait sur les marchés, et aujourd’hui l’Association du système laitier étudie la situation et les propositions pour préserver la production agricole nationale.

Il a exprimé l’espoir que la productivité s’améliorera au cours de l’année 2024, en formulant une nouvelle vision basée sur la fourniture des technologies nécessaires à l’agriculteur et sur le soutien à la culture locale du fourrage et à la réduction de la dépendance à l’égard du fourrage importé qui draine d’importantes ressources financières en devises.

La fourniture de fourrages grossiers contribuera à augmenter la rentabilité de l’ensemble du secteur et à réduire les coûts de production, a-t-il souligné rappelant que la Tunisie avait atteint l’autosuffisance laitière en 2000, mais que plusieurs facteurs avaient fait fluctuer la production.

Pour sa part, Hager Chabbeh, présidente du Club laitier Tunisie, a déclaré que la réalisation de la sécurité alimentaire animale n’est pas moins importante que la réalisation de la sécurité alimentaire humaine, qui est devenue le sujet de conversation dans divers pays à la lumière des changements climatiques et géopolitiques.

Cultiver d’abord des aliments pour animaux

Elle a insisté sur tous les cycles de production, des agriculteurs à la centralisation du lait, en passant par les complexes et les usines d’aliments pour animaux à la recherche de solutions pour augmenter la production et sensibiliser les agriculteurs à l’importance de produire dee aliments pour bétail. « Le centre de gravité aujourd’hui est l’agriculteur, car la sécurité alimentaire est la base dans tous les pays », a-t-elle dit , appelant à encourager les agriculteurs à cultiver du fourrage à partir de la luzerne et du maïs. Elle a également appelé à accorder des facilités et des avantages pour inciter les jeunes à investir dans le domaine agricole, notant que la moyenne d’âge moyen des exploitants dans le secteur est de 65 ans.

Elle a souligné que la réduction de l’alimentation fournie rejaillira sur le coût de production du lait, qui est estimé à environ 1800 millimes.

Briefing technique de l’agriculteur

En ce qui concerne la situation du secteur de l’élevage bovin, Tijani Mohamed, ingénieur spécialisé dans l’élevage bovin, estime que l’agriculteur vit actuellement dans une situation critique et n’engrange pas les bénéfices requis, ce qui a incité de nombreux agriculteurs à penser à cesser cette activité, une situation pousse à rechercher des solutions urgentes pour sauver le secteur, lequel fait face à des difficultés d’approvisionnement en fourrage en raison de ses prix élevés.

D’autre part, il a confirmé, dans une déclaration à « African Manager », que l’élevage bovin est un secteur vital et un élément clé dans la création du développement régional, soulignant la nécessité de fournir le briefing technique nécessaire à l’agriculteur afin qu’il puisse faire face aux obstacles, et a suggéré dans ce contexte l’affectation d’ingénieurs et l’organisation de cours de formation pour l’agriculteur.

Le secteur en chiffres

Selon les estimations du Dairy Club Tunisia, 640 millions de litres de lait sont collectés en Tunisie et 86% de ces quantités sont converties pour fournir 553 millions de litres de lait stérilisé demi-écrémé, économisant 100 litres de lait et de produits laitiers pour chaque citoyen.

Le secteur enregistre une pénurie saisonnière et fréquente qui se prolonge pendant les périodes de baisse de 9% de la production cette pénurie a été exacerbée par l’accumulation de plusieurs facteurs qui ont affecté négativement le système de production principalement et sur tous les épisodes, ce qui a conduit à l’absence de lait sur le marché.

Certaines des propositions de l’Association laitière de Tunisie à court terme visent à fournir du fourrage vert et grossier en quantité, en qualité et à des prix acceptables, car il représente en réalité 70 à 80% du coût de production et permet aux techniciens d’exploiter les terres domaniales et inexploitées pour fournir du fourrage vert et grossier par le biais de contrats cibles.

A moyen terme, l’association propose l’application des normes de qualité contenues dans la norme tunisienne NT14-38-1983 afin de lutter contre la fraude en ajoutant de l’eau dans le lait produit afin d’économiser environ 50 millions de dinars par an pour soutenir les éleveurs.

L’association appelle également à miser sur l’extraction du lait en fonction de la qualité lors de la production dans le cadre d’un plan national qui s’étend sur une période maximale de 3 ans conformément au cahier des charges tunisien NT14-141-2004 afin de lutter contre le phénomène de la fraude lors de la collecte, du stockage et de la transformation.