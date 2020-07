Un centre de formation dans la filière laitière verra bientôt le jour

Les professionnels de la filière laitière en Tunisie, s’apprêtent à ouvrir un centre de perfectionnement des compétences dans le domaine de la transformation du lait. Ce centre compte abriter à partir des mois de mars et de juin 2021, des cycles de formation en faveur de ceux qui désirent se mettre à niveau dans plusieurs maillons de cette chaîne agricole stratégique.

Ce centre, dont la création est prévue dans le siège de l’institut sectoriel de la formation professionnelle agricole, spécialisé dans l’élevage à Thibar (gouvernorat de Béja), est une bonne initiative pour renforcer la filière laitière et promouvoir les différents maillons de la chaine agricole, selon les déclarations du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Oussama Kheriji, à l’occasion de la signature , mercredi, d’un pacte de partenariat pour cerner les responsabilités et des liens cohérents entre les différentes parties intervenantes.

Le centre de formation a été créé en partenariat entre les secteurs public et privé, à l’appui de l’Agence de Coopération Allemande (GIZ), en collaboration de la coopération technique de Danemark, pour être une plateforme participative à l’effet de rendre des services de formation en faveur des professionnels selon leurs besoins.

Le centre qui prévoit de former au maximum 600 apprentis par an, assurera l’amélioration des compétences de tous les acteurs de la filière laitière à travers la formation et le recyclage, allant de l’alimentation, production jusqu’à la commercialisation, passant par le stockage, la transformation et le conditionnement, afin de garantir une bonne qualité de production et d’améliorer la compétitivité des produits sur les marchés national et international.

L’accord de partenariat a été signé, mercredi, à Tunis, entre le ministère de l’Agriculture, l’Agence de Promotion des Investissements agricoles (APIA), l’Agence de la Vulgarisation et de la Formatio Agricole (AVFA) , l’Office de l’Elevage et de l’approvisionnement des fourrages, la direction générale de la production agricole, le Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait (GIVlait), les Chambres techniques spécialisées relevant de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche(UTAP) et l’Union Tunisienne De l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), en vue de garantir l’efficacité nécessaire des activités du centre.

Il s’agit également de garantir la flexibilité dans le domaine de la gestion de l’eau, conformément aux textes législatifs en vigueur.

Le ministre de l’Agriculture a considéré que » le partenariat entre les professionnels relevant de l’UTAP et de l’UTICA, dans le domaine de la gouvernance du centre, permettra de renforcer et concrétiser la coopération entre les secteurs public et privé afin de booster les filières agricoles « .

Kheriji espère voir le partenariat s’étndre davantage pour instituer une complémentarité entre les administrations publiques d’un côté et entre les secteurs public et privé de l’autre.

Il convient de rappeler que la filière laitière en Tunisie souffre de difficultés structurelles et de crises périodiques vu la volatilité de la production (parfois en pénurie, parfois en excédent), ce qui a un impact négatif sur les prix et l’approvisionnement du marché.