Finances : Achèvement des discussions techniques avec le FMI le 22 février

La ministre des Finances, Sihem Namsia a fait savoir, mercredi à Tunis, que les discussions techniques engagées le 14 février courant, entre la délégation du FMI et des équipes techniques de tous les départements ministériels, se sont achevées hier, 22 février.



S’exprimant en marge de la cérémonie de lancement du Fonds de capital développement dédié aux PME innovantes, INNOVATECH, elle a indiqué que ces discussions ont porté sur tous les volets qui seront inscrits dans le cadre du document final devant être conclu avec le FMI, ajoutant que ces discussions ont été efficaces et ont répondu à tous les interrogations et détails demandés par le FMI.

Rappelant qu’il s’agit de discussions techniques qui précèdent les négociations officielles dont le lancement est prévu dans les semaines à venir, la ministre a déclaré que ces discussions ont été menées avec beaucoup de transparence, de franchise et de réalisme et ont témoigné du degré d’engagement du gouvernement actuel.

Namsia a aussi, annoncé qu’une délégation du FMI visitera la Tunisie au mois de mars 2022 pour s’accorder sur la date du lancement des négociations avec le FMI.



Elle a souligné que le premier draft qui a fait l’objet de discussions avec le FMI, a été soumis aux organisations sociales, affirmant que le gouvernement a reçu des remarques de la part de l’UTICA, et que des contacts positifs ont également été établis avec l’UGTT avec laquelle des rencontres sont prévues dans la période à venir.

La ministre a conclu que les indicateurs actuels sont positifs, exprimant l’espoir de parvenir à un accord avec le FMI.