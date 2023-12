Fitch maintient la note souveraine de la Tunisie à CCC-. Voici pourquoi !

Comme annoncé en son temps, Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères de la Tunisie à ‘CCC-‘. Fitch n’attribue généralement pas de perspectives aux États souverains dont la note est égale ou inférieure à « CCC+ ».

Il est essentiel de savoir, comme l’a bien souligné l’agence de rating, que la note « CCC- » de la Tunisie reflète l’incertitude accrue quant à la capacité du gouvernement à faire face à ses importants besoins de financement budgétaire – revus à la hausse en l’absence de progrès sur les réformes clés des subventions – et à l’augmentation des échéances de la dette. La confirmation équilibre l’hypothèse révisée selon laquelle il est peu probable qu’un programme du FMI soit atteint en 2024 avec la résilience meilleure que prévu des réserves en devises malgré la disponibilité limitée des financements extérieurs.

Fitch dit s’attendre à ce que les besoins de financement budgétaire soient constamment équivalents ou supérieurs à 16 % du PIB (plus de 8 milliards USD) par an en 2023-2025, contre 14 % (environ 6 milliards USD) en 2022, et bien supérieurs à la moyenne 2015-2019 de 9 %. C’est l’un des taux les plus élevés parmi les pays pairs « CCC+ » ou inférieurs. Cette situation résulte de la persistance de déficits budgétaires importants et de l’augmentation des échéances de la dette intérieure et extérieure, à environ 10 % du PIB par an en 2024-2025.

En outre, les échéances intérieures sont plus élevées en raison de la dépendance croissante du gouvernement à l’égard du financement intérieur à court terme pour compenser la rareté du financement extérieur. Les échéances extérieures sont plus élevées, en partie à cause des remboursements à venir des euro-obligations (850 millions EUR en février 2024 et 1 milliard USD en janvier 2025).

À la fin du mois de septembre 2023, la Tunisie avait reçu 1,3 milliard USD (2,6 % du PIB) de financement extérieur. Ce chiffre est à comparer aux 5,5 milliards USD (11 % du PIB) prévus dans le plan de financement de 2023, y compris les engagements importants des partenaires bilatéraux, principalement conditionnés à un programme du FMI qui ne s’est pas concrétisé. Le financement externe devrait atteindre environ 2 milliards USD d’ici la fin de l’année. « Nous ne nous attendons pas à ce que la Tunisie accède à un programme du FMI en 2024, ce qui limitera les perspectives de financement extérieur », affirme Fitch.

L’agence pense, en revanche, que le gouvernement pourrait mobiliser environ 2,5 milliards USD (5 % du PIB) en 2024, y compris un prêt supplémentaire de 500 millions USD de l’Arabie saoudite (après 400 millions USD reçus cette année), 500 millions USD d’AfreximBank, apparaissant dans le projet de loi de finances 2024. S’y ajoute un autre financement de 500 millions USD, le gouvernement négociant de nouveaux financements avec des partenaires, notamment l’Arabie saoudite, qui semblait auparavant insister sur un FMI comme condition préalable, ce qui pourrait signaler des perspectives légèrement meilleures pour le financement des partenaires du Golfe.

La limite du marché intérieur

Le gouvernement devrait mobiliser l’équivalent de 12 % du PIB sur le marché intérieur en 2023-2024 pour couvrir le déficit de financement. Il s’agit là d’une limite à la capacité du marché intérieur à absorber les besoins de financement du secteur public, souligne Fitch, expliquant que l’exposition au secteur public représente déjà plus de 20 % du total des actifs du système bancaire, atteignant jusqu’à 40 % pour certaines banques publiques. Le secteur dispose de liquidités limitées et la capacité des banques à financer le gouvernement dépend de plus en plus des achats par la banque centrale de la dette publique sur le marché secondaire.

Des discussions politiques sont en cours pour modifier le statut de la banque centrale afin de permettre un financement direct du gouvernement. Selon nous, dit Fitch, cela mettrait en danger la crédibilité de la banque centrale et augmenterait la pression sur les prix et le taux de change.

Les réserves officielles en devises ont été étonnamment résistantes à la disponibilité limitée du financement extérieur, se redressant à 8,4 milliards USD en octobre 2023 contre 7,8 milliards USD à la fin de 2022, malgré un financement plus faible, concède l’agence de notation. Cette évolution a été en partie soutenue par une réduction significative du déficit des comptes courants, qui devrait s’établir à 4,2 % du PIB en 2023, contre 8,6 % en 2022. Les fortes recettes du tourisme et des envois de fonds ont contribué à cette amélioration, mais le resserrement des conditions de financement du secteur public a également limité les importations des entreprisespubliques.

La dette extérieure devrait être élargie à environ 5 % du PIB en 2024-2025, car que les importations se redresseront quelque peu par rapport aux niveaux limités de 2023, les balances énergétique et alimentaire continuant à peser sur la balance commerciale, même si le tourisme et les envois de fonds resteront élevés, explique Fitch, qui s’attend à ce que les réserves se détériorent sensiblement en 2024-2025, en l’absence d’un financement extérieur supplémentaire de la part du gouvernement, car les échéances du gouvernement extérieur seront probablement en partie couvertes par des prélèvements sur les réserves.

Perspectives du programme du FMI

Le gouvernement a mis en œuvre des mesures relatives aux recettes et a conclu un accord salarial qui réduit la pression fiscale exercée par la masse salariale. Toutefois, la réforme du système de subventions, autre action préalable au programme du FMI, est au point mort et l’augmentation des prix des produits alimentaires et énergétiques réglementés se heurte à une opposition politique manifeste. Les négociations avec le FMI sur un programme ont donc été interrompues et Fitch ne s’attend pas à ce que les réformes progressent en 2024, dans le contexte de l’élection présidentielle.

S’agissant du déficit budgétaire, il devrait s’élever s’établir à 6,5 %, résultant principalement de l’accroissement des subventions et des transferts aux entreprises publiques et de l’augmentation du coût de la dette par rapport au budget initial, élaboré sur la base des hypothèses de l’accord conclu avec le FMI l’année dernière au niveau des services du FMI.

Deux autres indicateurs développés par Fitch, la dette augmentera pour atteindre environ 83 % du PIB en 2024-2025, contre 80 % en 2023, dont la trajectoire reste très sensible aux chocs budgétaires, et une croissance modérée : 0,9 % du PIB en 2023, contre 2,4 % en 2022, en raison de la forte contraction de la production de blé pluvial, affectée par les déficits pluviométriques, mais une légère reprise à 1,5 % en moyenne en 2024-2025.