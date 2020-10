Foot – Angleterre (6e journée): Manchester United défie Chelsea

Paul Pogba, auteur d’une entrée en jeu

tranchante mardi à Paris en Ligue des champions (2-1), espère revigorer

Manchester United en Premier League samedi contre Chelsea (17h30 HT)

pour les possibles débuts d’Edinson Cavani à Old Trafford.

Avant la 6e journée ce week-end, United se traîne à une triste 15e place

du Championnat d’Angleterre (6 pts, un match de moins) à l’heure de

recevoir les « Blues », pas forcément plus fringants (8 pts).

Mais le succès à Newcastle le week-end dernier (4-1) puis la victoire de

prestige obtenue mardi au Parc des princes face au Paris SG en ouverture de

la C1 peuvent permettre à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer d’enclencher une

dynamique et de lancer enfin sa saison sur le plan national samedi à Old

Trafford.

Face à Chelsea, Solskjaer devrait enregistrer le retour de Harry Maguire,

souvent fébrile en ce début de saison.

Surtout, plus de six mois après son dernier match officiel avec le PSG, la

recrue Edinson Cavani pourrait également disputer ses premières minutes

sous son nouveau maillot floqué du mythique N.7 des « Red Devils ».

L’attaquant uruguayen ferait face à son ancien coéquipier Thiago Silva,

qui est toutefois incertain après un petit pépin physique. Le Brésilien

commence à stabiliser la défense de Chelsea, aux côtés de Zouma en

charnière centrale. Les « Blues » restent toutefois sur deux

contre-performances (3-3 face à Southampton et 0-0 contre Séville en Ligue

des champions) et n’ont pas encore vraiment lancé leur saison.

Dans les autres rencontres, Manchester City retrouvera samedi son terrain

de jeu préféré en Premier League, le London Stadium de West Ham, où il a

inscrit 22 buts lors de ses cinq derniers matches. L’occasion pour l’équipe

de Pep Guardiola d’effacer ses ratés offensifs du moment.

Pour sa part, Liverpool commence en douceur l’après Van Dijk, indisponible

pour plusieurs mois après sa blessure aux ligaments du genou droit, en

recevant l’inoffensif Sheffield United (deux buts en cinq matches), alors

que le leader Everton jouera dimanche à Southampton.

