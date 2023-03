Foot-C1: Porto-Inter le plus ouvert, City sur du velours

Après la victoire italienne de l’aller (1-0),

FC Porto-Inter Milan est le plus ouvert des quatre derniers huitièmes de

finale retour de Ligue des champions, mardi, où il faudrait un exploit de

Liverpool pour remonter trois buts au Real Madrid, mercredi.

Pour atteindre les quarts de finale pour la sixième fois en vingt ans,

Porto, vainqueur en 1987 et 2004, doit remonter le court avantage offert

par le Belge Romelu Lukaku dans les dernières minutes du match aller.

Dans les autres matches, Manchester City part de l’Algérien Ryad Mahrez

part nettement favori face au RB Leipzig, après avoir ramené un nul (1-1)

de Saxe voilà trois semaines, et Naples plus encore, après sa victoire à

l’Eintracht Francfort (2-0).

City et son effectif doré, toujours en quête d’un premier trophée en C1, a

les faveurs des pronostics contre Leipzig, où le buteur français

Christopher Nkunku est incertain.

Le renversement dont ont besoin les « Reds », en revanche, est à la mesure

de leur légende, dans une revanche de la finale de l’an dernier (1-0), où

certains de leurs supporters n’avaient pas pu entrer au Stade de France.

Corrigés à Anfield par le Real (5-2), les joueurs de Jürgen Klopp doivent

s’inspirer des demi-finales 2019, l’année de leur sixième et dernier titre,

où ils avaient remonté trois buts au Barça, de 3-0 au Camp Nou à 4-0 à la

maison.

Enfin Naples semble trop fort pour l’Eintracht, dans le sillage de son

génial géorgien Khvicha « Kvaradona » Kvaratskhelia, encore buteur samedi

contre l’Atalanta (2-0), pour atteindre pour le première fois les quarts de

finale de l’épreuve.

Francfort n’a plus joué à ce niveau depuis sa finale perdue en 1960 contre

le Real Madrid (7-3), où Ferenc Puskas signa un mémorable quadruplé.

Programme:

Mardi: (20h00 GMT) FC Porto (POR) – Inter Milan (ITA)

Manchester City (ENG) – RB Leipzig (GER)

Mercredi: (20h00 GMT) Naples (ITA) – Eintracht Francfort (GER)

Real Madrid (ESP) – Liverpool (ENG)

