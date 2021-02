Foot – CAN 2021/ Tournoi de qualifications U17 : la Gambie et la Sierra Leone disqualifiées pour fraudes

Les sélections nationales (U17) de la Gambie et de la Sierra Leone ont été disqualifiées du tournoi de qualification à la CAN 2021 de la catégorie à la suite de tests d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ayant révélé la présence dans leurs effectifs de joueurs âgés de plus de 17 ans, rapporte l’agence de presse sénégalaise APS.

« Conformément à la réglementation et suite à l’analyse des résultats des tests IRM (imagerie à résonance magnétique) veuillez être informés que les équipes U17 de la Gambie et de la Sierra Leone ont été disqualifiées des qualifications U17 du tournoi et leurs résultats sont annulés », indique le Comité d’organisation dans un courrier envoyé aux fédérations de deux pays.

« L’article 27.4 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17, stipule que si, après avoir effectué le test d’éligibilité selon l’âge (IRM) pour une équipe participante, un joueur a été déclaré non éligible, l’équipe participante sera disqualifiée », rappelle la même note.

Par conséquent, les résultats des équipes de la Gambie et de la Sierra Leone au cours du tournoi qui se déroule à Thiès (Sénégal) sont annulés. Dans la poule A, le Sénégal et la Mauritanie se sont qualifiés, idem pour le Mali et la Guinée Bissau dans la poule B.

Les demi-finales, prévues jeudi, opposeront le Sénégal, qui a battu, mardi, la Mauritanie, 4-0, à la Guinée Bissau défaite par le Mali 0-5.

Le Mali sera opposé à la Mauritanie.

Les finalistes vont représenter la zone ouest A à la phase finale de la CAN U17 programmée au Maroc en mars.

Huit pays ont validé leurs billets pour la CAN 2021: Maroc (pays hôte), Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire, Tanzanie, Ouganda, Afrique du Sud et la Zambie, en attendant de connaître les quatre derniers qualifiés à l’issue des qualifications zonales.