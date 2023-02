Foot-CAN U20 Egypte (1ere J/Gr C): La Tunisie battue par la Gambie 0-1

La sélection nationale tunisienne juniors de football (U20) a raté son entrée en lice à la coupe d’Afrique des nations de la Catégorie en Egypte, en s’inclinant ce mardi devant la Gambie 0-1, en match comptant pour la première journée (Groupe C), disputé au stade d’Alexandrie.

Le seul but de la rencontre a été signé Alagie Saine à la 84e.

A la Faveur de ce succès, la Gambie prend provisoirement la tête du groupe et la Tunisie la place de dernier.

L’autre match du groupe, opposera à partir de 18h cet après-midi, le Bénin à la Zambie dans le même stade.

Pour leur prochain sortie, les aiglons de Carthage croiseront le fer avec l’équipe du Bénin, vendredi prochain, à 15h, à Alexandrie.

