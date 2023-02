Foot – Coupe de France: Marseille bien loti en quarts de finale avec Annecy

Tombeur du PSG, Marseille a hérité d’Annecy (L2), un adversaire largement à sa portée, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France effectué jeudi.

L’OM, devenu le grand favori de la compétition après sa démonstration face à Paris mercredi (2-1), a été particulièrement gâté. Les Marseillais, par le rythme intense imposé aux Parisiens, ont montré qu’ils voulaient absolument profiter de cette Coupe de France pour en finir avec leur disette de trophées qui dure depuis 2012.

Marseille, dont la 10e et dernière victoire dans cette épreuve remonte à 1989, à l’époque de Jean-Pierre Papin, va de nouveau pouvoir compter sur le public chaud bouillant du Vélodrome pour tenter de se frayer un chemin en demi-finales face à un pensionnaire de Ligue 2.

Lyon a lui aussi été bien loti avec Grenoble (L2). En grande difficulté en championnat (9e), les troupes de Laurent Blanc, qui ont éliminé Lille en 8e de finale aux tirs au but (2-2, 4-2 t.a.b), comptent énormément sur la Coupe de France pour sauver leur saison.

Toulouse, l’équipe en forme depuis le début de l’année, peut également souffler avec Rodez, même s’il faudra se méfier de cette équipe de Ligue 2 qui a déjà sorti deux clubs de l’élite, Monaco en 32e de finale et Auxerre au tour précédent.

Enfin, le tenant du titre nantais, qui a eu chaud à Angers en 8e de finale (1-1, 4-2 t.a.b), affrontera le vainqueur de la rencontre entre Lorient et Lens prévue jeudi soir.

Les quarts de finale auront lieu le 28 février et le 1er mars.

Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France:

Marseille (L1) – Annecy (L2)

Lyon (L1) – Grenoble (L2)

Toulouse (L1) – Rodez (L2)

Nantes (L1) – Lorient (L1) ou Lens (L1).

