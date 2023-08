Foot-Coupe de la CAF (1er tour préliminaire – aller): les résultats complets

Résultats complets des rencontres du 1er tour

préliminaire (aller) de la Coupe de la Confédération de football 2023-2024,

disputés vendredi, samedi et dimanche :

Vendredi, 18 août :

Singida Big Stars (Tanzanie) – JKU SC (Zanzibar) 4-1

Samedi, 19 août :

Arta Solar (Djibouti) – Horseed SC (Somalie) 3-0

Kakamega Homeboys (Kenya) – Al-Hilal (Libye) 0-0

Gaborone United (Botswana) – Elgeco Plus (Madagascar) 0-1

Haïdob Al Nuhod (Soudan) – Al Merriekh Juba (Soudan du Sud) 0-1

Bendel Insurance (Nigeria) – ASO Chlef (Algérie) 1-0

Cano Sport (Guinée Equatoriale) – FC Muza (Zambie) 1-1

ASC Kara (Togo) – AFAD Djékanou (Côte d’Ivoire) 0-1

Milo FC (Guinée) – Dreams FC (Ghana) 1-1

Amicale des Douanes (Mauritanie) – Académie SOAR (Guinée) 2-2

Ferroviario Maputo (Mozambique) – Belle Lumière (Comores)

Forfait de Belle Lumière

Sekhukhune United (Afrique du Sud) – Young Buffaloes (Eswatini) reporté

AS Douanes (Niger) – Kallon FC (Sierra-Leone)

reporté

Dimanche, 20 août :

Bahir Dar City (Ethiopie) – Azam FC (Tanzanie) 2-1

APC Lobito (Angola) – La Passe FC (Seychelles) 2-1

Olympique Béja (Tunisie) – Abu Selim (Libye) 0-1

Watanga (Libéria) – Stade Malien (Mali) 1-3

Hay Al-Arab (Soudan) – Aigle Noir (Burundi forfait de Hay

Al-Arab

Casa Sports (Sénégal) -Etoile Filante (Burkina Faso) 1-1

FUS Rabat (Maroc) – AS Loto FC (Bénin) 3-0

NB : les matchs retour se joueront les 25, 26, et 27 août.

