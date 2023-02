Programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie (2022-2023), édition Hédi Chaker, prévus les 19 et 22 février en cours:

Programme des rencontres:

Stade Tunisien – Etoile du Sahel

ES Métloui – CS Chebba

O Béja – AS Kasserine

CA Bizertin – EGS Gafsa

JS Omrane – CS Sfaxien

SAM Bourguiba – ES Bouhajla

C Africain – EM mahida Vs CS Msaken

Espérance ST VS ES Jerba – USB Guerdane Vs US Monastir

