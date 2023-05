Foot – Coupe de Tunisie (2022-2023): la finale aura lieu au stade de Radès

La finale de la coupe de Tunisie de football (2022-2023) opposant l’Espérance de Tunis et l’Olympique de Béja, aura lieu le 28 mai courant au stade Hammadi Agrebi de Radès, annonce, mardi, la Fédération tunisienne de football (FTF).

Cette finale, baptisée cette année « coupe Hédi Chaker », devait initialement se dérouler au stade Taieb Mhiri de Sfax.

« Après concertation avec les différentes parties concernées, et vu la coïncidence de la date de la finale avec les festivités marquant le 95e anniversaire du CS Sfaxien, le bureau fédéral, réuni mardi, a décidé d’organiser la finale de la coupe de Tunisie au stade Hammadi Agrebi de Radès, le 28 mai 2023 », écrit la FTF, dans communiqué.

Le coup d’envoi de la finale sera fixé ultérieurement, ajoute la FTF.

Rappelons que l’Espérance de Tunis s’était qualifiée en finale aux dépens du Stade Tunisien (3-2), tandis que l’O.Béja avait éliminé le Club Africain (3-2 aux tirs au but).

