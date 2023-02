Foot – Coupe du monde des clubs : l’Arabie accueillera la prochaine édition en décembre

L’Arabie saoudite a obtenu l’organisation du prochain Mondial des clubs, programmé en décembre, a annoncé mardi la Fifa.

« Le Conseil de la Fifa a désigné de manière unanime la Fédération de football d’Arabie saoudite comme hôte du tournoi du 12 au 22 décembre 2023 », a écrit l’instance dans un communiqué.

Lancé en 2000, puis définitivement installé dans le paysage en 2005 en remplacement de la défunte Coupe intercontinentale, le Mondial des clubs met aux prises la meilleure équipe de chacune des six confédérations de la FIFA, ainsi qu’une formation du pays organisateur, soit sept équipes.

Ce format ouvre la porte à une éventuelle participation de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo (38 ans) qui évolue dans les club saoudien d’Al-Nassr.

La Fifa prévoit à l’avenir d’élargir le format du Mondial des clubs, avec un tournoi quadriennal à 32 équipes dont la première édition devrait avoir lieu à l’été 2025.

A ce sujet, le Conseil de la Fifa a défini la répartition des places qualificatives par continent, avec quatre clubs qualifiés pour l’Asie, quatre pour l’Afrique, quatre pour l’Amérique centrale et du Nord, six pour l’Amérique du Sud, un pour l’Océanie, douze pour l’Europe et un pour le pays hôte.

