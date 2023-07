Foot – Coupe du Roi Salmane (2e tour/aller) CSS-AL Hilal Soudan (0-1): Les déclarations d’après-match

Voici les déclarations des entraîneurs à l’issue du match remporté par Al-Hilal du Soudan devant le CS Sfaxien (0-1) pour le compte du deuxième tour de la coupe du Roi Salmane disputé mardi au stade de Radès!

Houssam Badri (entraîneur du CSS): « Nous étions capables de faire un résultat meilleur, puisque nous avons dominé la majeur partie du match, imposé notre jeu et créé plusieurs occasions franches, mais l’inefficacité offensive nous avait fait défaut. Le penalty raté très tôt dans le match a impacté négativement sur le groupe, ainsi que l’état de fatigue dont souffrait les joueurs en raison du rythme marathonien des matchs de championnats que nous avons disputés la semaine écoulée. Le fait est que la formation soudanaise s’était présentée dans une meilleure forme physique. Il faudra désormais tourner la page de ce match aller et de la défaite et songer à la manche retour de vendredi prochain dans notre fief et devant notre public pour rectifier le tir et sceller le sort de la qualification ».

Florent Ibengé (entraîneur d’Al Hilal du Soudan): « La match était difficile à négocier eu égard à la valeur de l’adversaire et aux conditions ayant émaillé notre dernier match disputé en avril dernier. Malgré les conditions vécues par l’équipe en raison des événements survenus au Soudan, nous avons réussi à recréer l’unité nécessaire entre les joueurs lors du stage observé en Tunisie, lequel stage nous a permis de peaufiner les derniers aspects techniques. Nous avons certes remporté la première manche, mais le matchs retour sera difficile notamment avec la volonté de l’adversaire de rectifier le tir devant son public et nous craignons par dessus tout une baisse de forme de nos joueurs qui sont appelés à disputer une nouvelle confrontation en l’espace de trois jours. Il faudra compter sur leur détermination pour parachever la mission et se qualifier ».

