Foot – Coupe du Roi Salmane des clubs (Gr.C/2j) : L’US Monastir, battue (1-4) par Al Nasr, est éliminée

L’US Monastir a été éliminée de la Coupe du Roi Salmane des clubs de football, après avoir concédé sa deuxième défaite du tournoi face à Al Nasr saoudien (1-4), en match comptant pour la deuxième journée du groupe C, disputé lundi soir au stade de Taef (Arabie Saoudite).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Anderson Talisca (42), Cristiano Ronaldo (74), Abdulilah Al Amri (88) et Abdulaziz Al Aliwa (90) pour Al Nasr tandis que le but de l’US Monastir a été inscrit par le Saoudien Ali Al Oujami contre son camp (67e).

Il s’agit de la deuxième défaite concédée par le représentant tunisienne après le revers de la première journée encaissé devant le Zamalek d’Egypte (0-4) et qui lui coûte l’élimination de ce tournoi dès la 2e journée.

Le premier match de la journée a vu les Saoudiens d’Al Shabab battre les Egyptiens de Zamalek (1-0).

Lors de la troisième et dernière journée, le représentant tunisien affrontera Al Shabab saoudien, le jeudi 3 août à partir de 16h00, tandis que Zamalek sera confronté à Al Nasr.

Ce tournoi, qui se joue dans trois villes : Abha, Baha et Taef, enregistre la participation de 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale prévus les samedi 5 et dimanche 6 août 2023.

Les demi-finales se joueront le mercredi 9 août à Abha et Taef, alors que la finale aura lieu le samedi 12 août dans un stade à désigner.

Les résultats

Groupe C

31 juillet

Al Shabab – Zamalek 1-0

US Monastir – Al Nasr 1-4

Déjà joués

28 juillet

US Monastir – Zamalek 0-4

Al Nasr – Al Shabab 0-0

Classement Pts J

1. Al Nasr 4 2

2. Al Shabab 4 2

3. Zamalek 3 2

4. US Monastir 0 2

Reste à jouer

3 août :

16h00 : US Monastir – Al Shabab

16h00 : Zamalek – Al Nasr

- Publicité-