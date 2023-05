Foot-Etudes: La Ligue 1 tunisienne en tête du classement mondial s’agissant des changements d’entraîneurs

La ligue 1 tunisienne du football professionnel a figuré en pôle position des ligues professionnelles où il y a eu le plus de changements d’entraîneurs en cours de saison avec un pourcentage de 100 pc soit les seize équipes en lice dans le championnat.

Ce constat provient de la Lettre hebdomadaire numéro 423 de l’Observatoire du football CIES qui classe 60 ligues de première division dans le monde selon le pourcentage d’entraîneurs en place au début de la saison 2022/23 qui ne sont plus en charge actuellement.

Sur les 850 équipes analysées, 487 ont changé de coach en cours de saison, ce qui correspond à un pourcentage de 57,3%, annonce la l’étude.

Selon cette dernière, les pourcentages les plus élevés ont été mesurés dans trois championnats d’ancienne Yougoslavie (Bosnie, Macédoine du Nord et Serbie), deux d’Afrique (Tunisie et Algérie) et une ligue d’Amérique centrale (Costa Rica). A l’opposé, il y a la première division indienne (seulement un entraîneur remplacé sur 11).

Pour le big 5, les valeurs vont de 55% en Premier League (11 sur 20) à » seulement » 35% en Serie A (7 sur 20), avec 50% pour la Ligue 1 (10 sur 20), révèle la même étude.

Les clubs ayant changé au moins une fois de coach ont en moyenne effectué le premier remplacement après 45,4% des rencontres, avec un record négatif de seulement 24,6% matchs dirigés par l’entraîneur ayant commencé la saison en Roumanie.

Pour le big 5, les valeurs se situent ici entre 56,6% pour la Liga espagnole et 35,6% pour la Serie A italienne, où les clubs ont relativement peu changé mais plutôt vite.