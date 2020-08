Foot – Fédération ivoirienne (élections) : la candidature de Didier Drogba rejetée

La candidature de l’ancien capitaine de l’équipe ivoirienne de football Didier Drogba, pour la présidence de la fédération (FIF) a été rejetée par la commission électorale, rapportent jeudi les médias locaux.

Candidat à la présidence de la FIF, Didier Drogba (42 ans) a vu sa candidature rejetée par la commission électorale. Ne restent plus qu’en lice Sory Diabaté et Idriss Diallo. Les candidats ont cinq jours pour saisir la commission de recours de la FIF.

La FIF a annoncé lundi, qu’elle se pliait aux décisions de la Fédération internationale de football (FIFA) de rétablir la commission électorale et le processus électoral pour le poste de président.

La Fifa a annulé une assemblé générale de la FIF qui voulait changer la commission électorale en vue de l’élection du nouveau président.

La FIF a annoncé donc » le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision ».

Pour avoir le droit de concourir au poste de président de la Fédération, les candidats doivent bénéficier de parrainage de collèges électoraux, trois sur les 14 clubs de Ligue 1, deux sur les 24 de Ligue 2, deux sur les 38 clubs de division 3 et un sur les cinq Groupements d’intérêt.

L’élection, prévue initialement le 2 juillet dernier, a été reportée au 5 septembre prochain.