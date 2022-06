Foot-Kirin Cup: Les Aigles de Carthage ont pour mission de remporter le titre

La sélection nationale de football disputera demain mardi sur la pelouse du stade d’Osaka au Japon, à partir de 10h55 (heure de Tunis ), la finale de la Kirin Cup qui l’opposera au pays hôte du tournoi, le Japon.

Les protégés de Jalel Kadri auront pour mission de remporter le titre. Ils devront, pour ce faire, aborder le match avec un moral au beau fixe après le succès franc acquis aux dépens du Chili en demi-finale de la compétition (2-0), vendredi dernier.

Et malgré le forfait du défenseur Nader Ghandri, blessé, des solutions alternatives existent pour le staff technique, notamment, Bilel Ifa qui devrait être associé à Montassar Talbi dans l’axe.

En face la sélection des « Samouraï » qui sera au complet dont ses joueurs stars évoluant en Europe et qui profitera de l’avantage du public et du terrain, tentera d’être sacrée chez lui.

Les aigles de Carthage tenteront, quant à eux, de relever le défi et de défendre ses chances. Un titre constituera, en ce temps, un bon coup de booste pour la sélection dans sa campagne africaine de qualification pour la CAN 2023 et sa préparation pour le mondial du Qatar.

Pour ce faire, les coéquipiers de Naim Sliti joueront sur leurs moyens et tenteront de profiter de la pression subie par les japonais pour créer la surprise, en optant notamment pour les contres rapides, les balles arrêtées et la défense en bloc.

Il s’agit pour les Tunisiens d’être extrêmement bien appliqués tactiquement, de gagner la bataille du milieu de terrain et de boucler toutes les issues possibles devant l’adversaire;

Et en dépit du caractère amical de la confrontation, la sacre reste l’objectif premier des tunisiens afin d’améliorer leur classement FIFA.

Les sélections tunisienne et japonaise se sont déjà affrontées à quatre reprises dont une seule officielle (phase de poules/mondial 2002) qui s’est soldée par une victoire 2-0 des japonais.

A noter qu’en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes passent directement aux tirs au but.