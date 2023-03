Foot – La LNFP décide une série de sanction

Le bureau de la Ligue nationale du football professionnel, réuni mercredi, a infligé à l’Olympique Sidi Bouzid un blâme et une amende de 2500 dinars pour jet de projectiles par ses supporters lors de son match contre le Stade Tunisien, tandis que son entraîneur Jamel Belhédi a écopé de deux matches d’interdiction de banc et d’une amende de 5000 dinars pour être entré sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre.

De leur côté, l’AS Oued Ellill et l’ES Radès ont écopé chacun d’un blâme et d’une amende de 1500 dinars pour jet de projectiles par leurs supporters lors des rencontres face respectivement à l’AS Gabès et l’AS Marsa.

Le club marsois s’est vu à son tour infliger une amende de 2000 dinars pour l’absence du médecin du club sur le banc des remplaçants lors du match qui l’a opposé à l’ES Radès tandis que le directeur sportif du club, Walid Kaddech sera interdit de banc pour deux matches, pour protestation répétée contre les décisions de l’arbitre.

La Ligue a également infligé deux matches d’interdiction de banc et une amende de 1500 dinars au médecin de Kalaa Sport et au physiothérapeute de l’AS Oued Ellil, pour leurs comportements inappropriés envers les arbitres lors de leurs matches contre l’AS Djerba et l’AS Gabès.

Par ailleurs, la LNFP a rejeté la réserve formulée par l’AS Oued Ellil contre la participation du joueur de l’AS Mhamdia Amir Karmi, lors du match ayant opposé les deux équipes le 12 mars dernier, validant le résultat acquis sur le terrain (1-0 en faveur de l’AS Mhamdia).

