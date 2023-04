Foot-LCA (6e J/GR D): L’Espérance St concède le nul vierge avec le CR Belouizdad et finit en tête

L’Espérance sportive de Tunis a tranché la question du leaderchip du groupe D en sa faveur en concédant le nul vierge avec les algériens du CR belouizdad, en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé samedi soir au stade Hamadi Agrébi de Radés.

Les sang et or, qui disposait d’un point d’avance sur leur adversaire du jour avant cette 6e journée, confirme ainsi sa pôle position en totalisant 11 points et attendra le tirage au sort des quarts de finale pour être fixé sur son prochain adversaire dans la compétition.

Le CR Belouizdad, également qualifié pour les quarts, demeure deuxième avec 10 points et défiera l’un des premiers des autres groupes.

Pour rappel, dans l’autre match du groupe, disputé vendredi au Caire, le Zamalek d’Egypte a disposé d’Al Merrikh du Soudan (4-3).

Les deux équipes finissent respectivement 3e et 4e du groupe D.

