Foot – Le football anglais va se doter d’un « régulateur indépendant »

Le gouvernement britannique a rendu public, jeudi, un « Livre blanc » proposant la création d’un régulateur indépendant pour le football anglais qui veillerait notamment à la stabilité financière des clubs et à ce qu’ils soient entre de bonnes mains.

Ce régulateur aurait aussi le pouvoir d’empêcher les clubs de rejoindre des compétitions dissidentes, à l’image de la Super Ligue européenne, concurrente de la Ligue des champions, à laquelle le « Big 6 » (Manchester City et United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham) avaient brièvement apporté son soutien en avril 2021, avant de se rétracter face à la fureur de leurs supporters.

Le « Livre blanc » qui n’est qu’une base de réflexion et de proposition avant toute législation, est le résultat d’une consultation menée par les supporters pour améliorer la gouvernance dans le football anglais.

« Ce Livre blanc expose comment nous allons amener la réforme en prenant des actions équilibrées pour que soit préservée la Premier League en tant que plus grand championnat au monde et en protégeant l’ensemble de la hiérarchie du football », a commenté le ministre des Sports, Stuart Andrew devant le Parlement.

Le principal objectif de ce régulateur sera d’assurer la bonne gestion des clubs pour éviter des faillites comme celles, récemment, de Bury ou Macclesfield.

Il sera notamment chargé de superviser un nouveau processus d’approbation des propriétaires et dirigeants de clubs. M. Andrew a toutefois précisé que les fonds souverains pourront toujours être impliqués dans le rachat de clubs, comme les Emiratis à Manchester City ou les Saoudiens à Newcastle.

Le Livre blanc n’évoque pas la question des Droits de l’homme, mais le ministre a indiqué que le gouvernement étudierait le fonctionnement d’autres régulateurs « pour voir quels mécanismes ils ont mis en place ».

Le régulateur pourra aussi être sollicité en cas de blocage dans les négociations sur la répartition des droits entre la Premier League et les échelons inférieurs du football anglais.

Ces propositions ont été accueillies avec méfiance par la Premier League.

« Il faudra que ce soit un outil de régulation de haute précision et pas un marteau-piqueur, sinon cela risque de faire déraper, voire régresser le football plutôt que progresser », a estimé Richard Masters, le président de l’élite du football anglais, à la BBC.

« Il faut s’assurer que ce qui a permis tant de succès dans le football anglais depuis 150 ans et dans l’ère de la Premier League ne soit pas endommagé », a-t-il ajouté.

