Foot: Lukaku prêté par Chelsea à l’AS Rome (Gazzetta dello Sport)

Chelsea a trouvé un accord avec l’AS Rome pour le

prêt de l’attaquant international belge Romelu Lukaku, annonce lundi soir

la Gazzetta dello Sport.

Selon le quotidien sportif italien, il s’agit d’un prêt d’un an sans

option d’achat. Le club londonien récupérerait 5,8 millions d’euros dans

l’opération quand le joueur, qui a consenti une baisse de salaire,

percevrait 7,5 millions d’euros par an.

Lukaku devrait arriver mardi à Rome pour passer sa visite médicale,

précise la Gazzetta.

A la Roma, le Belge retrouvera José Mourinho qui l’a déjà dirigé à Chelsea

et Manchester United.

Recruté par Chelsea en 2021 pour 115 millions d’euros après un premier

passage entre 2011 et 2014, Lukaku avait déjà été prêté la saison dernière

à l’Inter Milan, avec qui il s’est relancé en marquant 14 buts.

La Roma et son propriétaire américain Dan Friedkin sont particulièrement

actifs lors de ce mercato estival. Samedi, l’international iranien Sardar

Azmoun, 28 ans, en provenance du Bayer Leverkusen, a rejoint le club sous

la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Le milieu de terrain argentin du Paris SG Leandro Paredes est revenu dans

la capitale italienne six ans après l’avoir quittée. Le milieu de terrain

portugais Renato Sanches a aussi quitté le PSG pour la Roma cette fois sous

la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’international algérien Houssem Aouar, ex sociétaire de Lyon, s’était lui

engagé avec le club romain en juin pour une durée de cinq ans.

