Foot-Maroc: Botola Pro D2 : Report de trois matches de la 27è journée

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé de reporter à une date ultérieure trois matches qui devaient opposer, mercredi pour le compte de la 27è journée, Chabab Rif Al Hoceima à Chabab Benguerir, TAS Casablanca à Kénitra AC et Widad Fès à RAC Casablanca.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football, la Ligue a indiqué que ce report intervient suite aux résultats du dernier test médical de la COVID-19 réalisé par Chabab Benguerir, TAS Casablanca et Widad Fès qui a démontré la contamination de plusieurs joueurs et par conséquent l’application de mesures préventives pour lutter contre la propagation de cette pandémie.

La LNFP avait reporté quatre matches qui devaient opposer le Maghreb de Fès à Tihad Casablanca, l’Association sportive de Salé au Kawkab Marrakech, l’Olympique Dcheira à l’Union Sidi Kacem et Chabab Atlas Khénifra au Chabab Mohammédia pour le compte de la 26e journée.