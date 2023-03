Foot – Renard quitte son poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite

Hervé Renard a démissionné de son poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite et est « déterminé à retourner en France pour y diriger une équipe nationale », a indiqué une source interne à la fédération saoudienne.

« Le match contre la Bolivie ce soir est son dernier en tant que sélectionneur saoudien », a ajouté cette source, précisant que la fédération saoudienne avait « accepté » sa démission.

A quatre mois du Mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande, le technicien français devrait succéder à Corinne Diacre, débarquée le 9 mars sur fond de fronde de certaines joueuses cadres.

La Fédération française de football était suspendue depuis plusieurs jours aux négociations entre Renard et la fédération saoudienne. Le temps commençait à presser alors que l’annonce de la liste des joueuses retenues pour le rassemblement d’avril est attendue jeudi ou vendredi.

L’ancien défenseur, double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, devrait être donc préféré à plusieurs candidats dont Jocelyn Gourvennec, auditionné par une commission désignée ces derniers jours au sein de la FFF pour mener à bien le processus de recrutement, mais qui a ensuite décliné la proposition.

- Publicité-