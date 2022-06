Foot : Sadio Mané en route pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich est sur le point de recruter la star sénégalaise de Liverpool Sadio Mané, a rapporté vendredi la presse allemande.

Le champion d’Allemagne a accepté un transfert de 32 millions d’euros, avec neuf millions d’euros de bonus, pour s’attacher les services du joueur de 30 ans, sous contrat avec les Reds jusqu’en 2023, ont précisé la radio Sky et le quotidien Bild.

Liverpool recevra 32 millions d’euros, avec six millions d’euros supplémentaires lorsqu’il remplira une clause d’apparition spécifique et trois millions d’euros supplémentaires en fonction des résultats individuels et collectifs.