Foot – Stade de Radès : les travaux d’installation de chaises dans les virages se poursuivent

Les travaux d’installation de nouveaux sièges dans les virages du stade Hammadi Agrebi de Radès se poursuivent afin que le stade puisse accueillir les supporters durant les matches des clubs tunisiens engagés dans les compétitions locales et continentales..

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, s’est rendu lundi sur les lieux pour inspecter l’état d’avancement de ces travaux, mettant l’accent sur la nécessité de préserver les équipements et les installations sportives, et de faire porter la responsabilité à chaque partie qui contribue à la dégradation de ces nouveaux équipements.

Rappelons que la Confédération africaine de football avait exigé l’installation de chaises dans les virages du stade de Radès pour pouvoir accueillir les supporters.

L’Espérance de Tunis accueillera ce samedi au stade Hammadi Agrebi l’équipe du Zamalek d’Egypte, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

