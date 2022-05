Français et Italiens viennent réparer en Tunisie, et les bateaux tunisiens vont à l’étranger

Un webinaire « Blue Talks », a été récemment organisé en Tunisie, dans le cadre des rendez-vous réguliers du Club Bleu réunissant des experts du monde maritime et captant de plus en plus l’intérêt des internautes à l’échelle internationale. Plus de 10 000 d’entre eux ont ainsi suivi le débat qui s’est déroulé en semi-présentiel le mardi 26 avril 2022 autour du thème de « Comment mobiliser le secteur privé pour développer une économie bleue durable ? »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 1300 kms de littoral, de Tabarka à Zarzis, une quarantaine de ports de pêche et de plaisance, plus de 9 millions de touristes fréquentant les côtes pendant la période estivale, 95 000 emplois directs et 290 000 emplois indirects dans le secteur maritime, 90% des échanges extérieurs du pays s’effectuant par voie maritime, un PIB avoisinant les 12%…

Absence de vision de la part des décideurs politiques et des institutions publiques

Comment expliquer que malgré la richesse de ce patrimoine maritime et de ce positionnement stratégique au cœur de la Méditerranée, la Tunisie continue de tourner le dos à la mer ?

L’hôtelière Mouna Ben Halima s’est focalisée sur le rôle joué par l’hôtellerie dans la durabilité de l’économie bleue : « le curseur est difficile à placer entre l’objectif économique et celui du développement durable….Notre rôle est de valoriser notre littoral et de le préserver, nous sommes confrontés à l’inaction des institutions publiques qui ne jouent pas leur rôle dans la protection et l’aménagement du littoral…Nos correspondances pour demander aux pouvoirs publics concernés de sauver les plages de Hammamet restent sans réponse ! »

L’hôtelière déplore ainsi le fait que les autorités tunisiennes aient abandonné la certification des plages locales par le label « Pavillon Bleu », rappelant au passage le rôle économique du tourisme pour nombre de familles tunisiennes et s’interrogeant sur certaines aberrations : « comment les hôtels tunisiens peuvent- ils être concurrentiels en Méditerranée quand ils ne peuvent même pas répondre aux demandes de leur clientèle pour la location de bateaux ? Tourisme et nautisme vont pourtant de pair ! ».

Encore une entreprise écolo, dans les starting-blocks

De son côté, l’entrepreneur Aly Ben Smida est revenu sur l’histoire du lancement de son entreprise, indiquant que « nous nous sommes lancés dans la construction de nos propres bateaux avec une forte vision écologique, confirmant que le secteur du nautisme était dans les starting-blocks, en attente d’un signe des pouvoirs publics qui ne vient toujours pas. « Non seulement l’État n’encourage pas ce secteur de croissance, mais il l’accable de taxes, d’un cadre législatif très contraignant, imposant de très rébarbatives autorisations …L’économie bleue est hélas passée sous les radars de la puissance publique ».

Aly Ben Smida suggère plusieurs propositions pour promouvoir le secteur du nautisme tout en protégeant le littoral, comme la mise en place des aires de mouillage pour permettre aux plaisanciers de s’amarrer sans racler les fonds marins, la remise à plat le cadre réglementaire du nautisme et alléger les procédures, ou la création d’une task-force entre les différents acteurs (nautisme, hôtellerie, chantier naval) pour porter une vision globale auprès des autorités. Paul Holthus de la mission du World Ocean Council, appuie cette proposition.

Des bateaux italiens ou français font réparation & entretien en Tunisie. Les Tunisiens vont à l’étranger

Claude Miguet, seul industriel spécialisé dans la réparation des navires en Afrique du Nord, a témoigné à son tour : « nous sommes fortement engagés dans la durabilité et la protection de l’environnement, appliquant notamment les règles de l’Organisation maritime internationale qui œuvre dans le domaine de la prévention de la pollution des océans et du rejet des déchets en mer. A ce titre, dans nos chantiers, nous modernisons des bateaux qui ont été construits avant la mise en place des dernières règles de protection de l’environnement, nous installons des systèmes pour nettoyer les fumées et éviter le rejet du soufre dans l’atmosphère, ainsi que pour traiter les eaux de ballast. Le fait de réparer les bateaux dans des cales sèches permet de récupérer et de de trier tous les déchets, les tôles et les cuivres notamment, comme d’évacuer ceux pollués- les eaux de cales avec des huiles, etc. dans des centres de traitements agréés »

Malgré cet engagement, Claude Miguet signale la totale méconnaissance de cette activité en Tunisie et dénonce les taxes qui pénalisent ce secteur depuis 2016, à hauteur de 22%. Son entreprise est pourtant un centre compétitif avec le reste des chantiers européens. « De nombreux bateaux italiens ou français viennent pour réparation ou entretien en Tunisie, tandis que les bateaux tunisiens préfèrent aller à l’étranger et payer cette prestation en devises. C’est incompréhensible et dispendieux », confie le fondateur de CMR.

Appel à Nejla Bouden : « Practice what you preach »

A l’ère du 21ème siècle, celui de la maritimisation, la Tunisie doit offrir une vision à long terme pour une économie bleue durable. Ainsi que le déclarait la Cheffe du gouvernement Najla Bouden le 11 février à Brest au One Ocean Summit, « la mer est un héritage culturel de la Tunisie, le moteur principal de son économie et une importante source de revenus pour une grande partie de sa population ». Partant de ce principe, les décideurs politiques doivent donc se concerter sans tarder avec les différents acteurs du secteur privé pour une mise en œuvre de réformes structurelles et d’un cadre législatif approprié. Et veiller ainsi à l’amélioration de l’environnement d’affaires en vue de la relance de l’investissement, tout en respectant les objectifs des ODD14 des Nations Unies.