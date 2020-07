France-Crise sanitaire : Édouard Philippe déjà visé par une enquête

À peine a-t-il fait ses adieux à Matignon que le désormais ex-Premier ministre fait déjà l’objet d’une enquête sur sa gestion de la crise sanitaire. Olivier Véran et Agnès Buzyn, ministre et ex-ministre de la Santé également.

En effet, une information judiciaire sur va être ouverte à la Cour de justice de la République (CJR) contre eux, a annoncé vendredi 3 juillet le procureur général près la Cour de cassation François Molins.

La commission des requêtes, composée de hauts magistrats et qui fait office de filtre, a en effet jugé recevables neuf plaintes contre ces ex-membres du gouvernement.

Aux termes de la procédure, François Molins est désormais tenu de saisir la commission d’instruction de la CJR, qui agira comme un juge d’instruction et mènera les investigations.

Au total, 90 plaintes ont été reçues à ce jour par la CJR, seule instance habilitée à juger les membres du gouvernement pour l’exercice de leur fonction, et 53 d’entre elles ont été examinées.