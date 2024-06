France-Législatives : Le RN à 31%, la gauche unie à 28% et la majorité à 18%, selon un sondage

Le Rassemblement National (RN) obtiendrait 31% des voix au premier tour des législatives le 30 juin devant l’alliance de gauche à 28%, la majorité à 18% et LR à 6,5%, selon un sondage Elabe qui donne une majorité relative en sièges au parti de Jordan Bardella à l’issue du second tour le 7 juillet.

Dans cette enquête réalisée pour BFMTV et La Tribune Dimanche, « en fonction du rapport de force actuel mesuré dans l’intention de vote et du résultat aux élections précédentes, le Rassemblement National obtiendrait entre 220 et 270 sièges, l’alliance de gauche entre 150 et 190 sièges, Renaissance/alliés entre 90 et 130 sièges, LR/DVD entre 30 et 40 sièges et les autres forces politiques entre 10 et 20 sièges ».

Selon cette enquête, 57% des inscrits sur les listes électorales se disent certains d’aller voter et 10% l’envisagent sérieusement.

43% des Français considèrent que le RN va gagner les élections et avoir le plus de députés, 10% l’alliance de gauche, 10% la majorité présidentielle et 37% ne savent pas.

