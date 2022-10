Franceschi chez Hamza, pour étudier l’impact de la guerre en Ukraine sur l’agriculture en Tunisie

Le jeudi 20 octobre 2022, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elias Hamza, a reçu la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Natasha S. Franceschi.

Au cours de cette rencontre, les responsables ont passé en revue les relations diplomatiques entre les deux pays, les moyens de les soutenir et les éventuels domaines de coopération.

Ils ont également traité des répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur le secteur agricole en général, et sur la sécurisation de l’approvisionnement en céréales en particulier. Le ministre a passé en revue les défis auxquels est confronté le secteur agricole et les moyens de les surmonter à travers une stratégie nationale d’amélioration de la balance commerciale et de la production nationale pendant la saison en cours, qui doit fournir d’importantes ressources financières et logistiques.

A cet égard, la Chargée d’Affaires a exprimé sa solidarité avec la Tunisie et l’engouement de son pays pour soutenir et surmonter ces difficultés.