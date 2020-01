FTDES : Montée de l’hostilité envers les migrants tunisiens en Italie

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a dénoncé, mercredi dans un communiqué, la montée de l’hostilité envers les migrants tunisiens en Italie de la part de ” l’extrême droite ” notamment après l’humiliation d’un migrant tunisien qui réside en Bologne par l’ancien ministre italien de l’intérieur Mattéo Salvini, secrétaire fédéral de ” la Ligue du Nord “.

Le communiqué indique que Salvini a sonné à la porte d’un migrant tunisien et lui à demandé s’il serait bien un vendeur de drogue.

Le FTDES considère que cet acte populiste s’inscrit dans le cadre de la montée de l’hostilité envers les étrangers notamment les Tunisiens dans les discours de l’extrême droite italienne pour attirer le maximum d’électeurs.

Il a, en outre, souligné son soutien à toute initiative visant à poursuivre en justice Salvini devant les tribunaux italiens et la cour européenne des droits de l’homme.

Le FTDES souligne aussi qu’il continue de collaborer avec ses partenaires de la société civile italienne pour définir des politiques migratoires basées sur le respect des droits de l’homme.

Il a, par ailleurs, appelé les autorités tunisiennes à défendre la dignité des Tunisiens où qu’ils soient notamment dans un contexte marqué par la montée de l’hostilité et de la haine spécialement en Italie.

A noter que le FTDES avait réclamé des précisions à l’opinion publique sur le partenariat bilatéral tuniso-italien dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière et ses aspects sécuritaire et militaire estimant que ce partenariat porte atteinte à la souveraineté de l’Etat et aux droits des migrants.