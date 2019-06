Gabès : Appel à accélérer la réalisation de la nouvelle zone industrielle

Des activistes de la société civile et des syndicalistes ont appelé à accélérer la réalisation du projet de la nouvelle zone industrielle.

Intervenant lors du colloque régional organisé, dimanche à Gabès, ils ont mis l’accent sur la nécessité de concrétiser la décision du conseil ministériel tenu, le 29 juin 2017, concernant le démantèlement des unités industrielles polluantes relevant du Groupement Chimique Tunisien. La décision porte sur la mise en place de nouvelles unités industrielles conformes aux normes internationales reconnues dans le domaine environnemental.

Taoufik Jemal, membre de l’association pour la protection de la nature et de l’environnement à Gabès, a mis en exergue l’importance qu’il y a à réaliser ce projet en recourant à la 4ème révolution industrielle favorisant une protection de l’environnement.

Cette technologie permet de réduire les émissions de CO2 de 2 mille unités par million à 50 unités par million et les émissions d’ammoniac à 50 unités par million contre 300 unités par million, actuellement. Elle contribue à éliminer l’oxyde d’azote (nox) et à traiter les odeurs nauséabondes.

Jemal a appelé à créer un dépotoir consacré à la gestion du phosphogypse pour faire face à son évacuation dans la mer.

Abdallah Zrelli, président de l’association de protection de la ,nature et de l’environnement, a souligné que ce projet sera bénéfique pour Gabès et la région de Menzel Habib où sera construit un important pôle industriel.

Le conseil municipal de Menzel Habib avait décidé, le 3 juin 2019, de réaliser la zone industrielle amie de l’environnement dans la région de Sfia au lieu de Zmela El Beida.